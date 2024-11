📷 Hayen verrast met selectie van Club Brugge: geen spoor van doelpuntenmaker in bekerpartij

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicky Hayen trekt dit weekend naar OH Leuven. De trainer van Club Brugge moet het opnieuw zonder enkele sterkhouders stellen.

Hayen maakte zijn selectie bekend voor het duel met OH Leuven. Club Brugge kan niet rekenen op Joaquin Seys, Gustaf Nilsson en Hugo Vetlesen.

Vooral het ontbreken van Nilsson is opvallend. Deze week scoorde hij in de Croky Cup nog tegen Belisia. Hij blijkt net als Seys en Vetlesen onvoldoende fit te zijn.

Die twee laatsten waren er voor de bekerpartij al niet bij. Seys heeft nog last van een trap die hij kreeg in het duel met Anderlecht. Vetlesen is niet 100 procent.

Nilsson kwam voor het eerst sinds 27 september opnieuw in actie. Hij blijkt echter nog niet helemaal verlost te zijn van een ontsteking aan de achillespees.

Er volgde een reactie na zijn invalbeurt woensdag. Club Brugge neemt geen enkel risico en zet hem weer aan de kant. Bjorn Meijer is opnieuw van de partij. Hij speelde tegen Belisia zij eerste minuten van het seizoen.