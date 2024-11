Heel groot nieuws voor talentvolle Belgische verdediger

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België barst van het talent, maar de positie van centrale verdediger is minder goed bedeeld. Een 17-jarige speler die op deze positie speelt, is onlangs voor de eerste keer opgeroepen voor de Ligue 1.

Op vrijdagavond zullen Monaco en Angers speeldag 10 openen in de Ligue 1. En er zal een Belg aanwezig zijn. Een jong talent dat speelt als centrale verdediger.

Voor de eerste keer is Samuel Nibombé (17 jaar) opgeroepen bij AC Monaco in de Ligue 1. Hij zou dus zijn debuut kunnen maken in het Franse kampioenschap.

Tot nu toe speelde het jonge talent wedstrijden met de jeugdteams. Aan het begin van dit seizoen speelde hij onder andere 3 wedstrijden in de Youth League tegen FC Barcelona, Dinamo Zagreb en Red Star.

Nibombé heeft ook 2 wedstrijden gespeeld met de U18 van België. De speler had in 2023 zijn eerste professionele contract getekend en was toen bij Charleroi vertrokken om naar Monaco te komen. Destijds volgden teams als AC Milan en Bayern de jonge speler ook.