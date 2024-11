OH Leuven stoot zich telkens aan dezelfde steen: Siebe Schrijvers wordt er bijna wanhopig van

Het was met een diepe zucht dat Siebe Schrijvers ons na de wedstrijd kwam te woord staan. OHL had kansen op meer tegen Club Brugge, maar scoren gaat toch o zo moeilijk: "Liever tien keer zoals tegen Charleroi en winnen, dan zoals vandaag", schudde de middenvelder het hoofd.

Schrijvers reageerde teleurgesteld na de nipte 0-1 nederlaag tegen Club Brugge. "De eerste helft was heel gesloten, met beide ploegen die niet veel kansen kregen", vertelt Schrijvers. "Er werd vooral op het middenveld gevochten, maar echte doelkansen bleven uit. Het is dan ongelooflijk jammer dat je uiteindelijk zo’n tegengoal moet incasseren."

Schrijvers benadrukte dat OH Leuven met wat meer precisie misschien wel een punt had kunnen pakken. "Ik vind het jammer dat we sommige ballen niet beter uitgespeeld hebben, want we hadden hier zeker een gelijkspel kunnen uithalen", analyseerde hij. "Onze druk op het einde was enorm; ik denk niet dat Club Brugge dat vaak meemaakt."

Ondanks de nederlaag voelde Schrijvers dat OH Leuven het geloof had om een resultaat te boeken. "Ik denk dat wij er al van in het begin in geloofden."

"Natuurlijk is het niet makkelijk als je tegen zo'n ploeg moet spelen. Zij hebben veel balbezit", aldus de middenvelder. Dat Brugge efficiënt was met hun ene kans, maakte uiteindelijk het verschil. "Zij doen het beter, terwijl wij beter waren in het spel. Liever speel ik tien keer een match zoals tegen Charleroi, waarin we niet goed waren, maar wel wonnen."

In de tweede helft lukte het Leuven iets beter om tot kansen te komen, al kwam het niet tot scoren. "We moeten de juiste momenten grijpen om te prikken, dat hebben we in de eerste helft te weinig gedaan", gaf Schrijvers toe. "In de tweede helft hebben we die kansen wel gehad, maar hebben we ze niet afgemaakt."