Standard pakt levensbelangrijke driepunter, hommeles in blessuretijd met afgekeurd doelpunt

In de Jupiler Pro League zijn Standard en STVV op zaterdagnamiddag aan een interessante voetbaldag begonnen. Het leverde ook het nodige spektakel op tussen beide teams. De Rouches doen een uitstekende zaak in het klassement.

Standard scoorde van alle teams dit seizoen het minste doelpunten. En dus wilden ze in een streekderby tegen STVV dan toch eens komaf maken met die zaak en met aanvallend voetbal voor doelpunten zorgen.

Dat zou uiteindelijk ook enigszins gaan lukken. Met Andi Zeqiri in een glansrol voor de gelegenheid. Hij scoorde namelijk twee doelpunten voor de Rouches die het verschil aanvankelijk maakten.

Zeqiri is de man voor Standard

Op het halfuur maakte hij een echte spitsengoal - toen was er eigenlijk nog niet al te veel gebeurd in de wedstrijd. O'Neill bracht de bal heerlijk voor vanuit stand en Zeqiri was de afwerker van dienst.

Nog voor de rust kon hij er vanop de stip al meteen 2-0 van maken en zo leek de wedstrijd gespeeld, al was dat eigenlijk buiten de Kanaries gerekend. Die wilden in de tweede helft er nog wel wat van maken.

Gelijkmaker afgekeurd

Dankzij een aantal invallers leverde dat uiteindelijk ook op, want Olivier Dumont zorgde voor een erg knappe aansluitingstreffer tegen zijn opleidingsclub. Verder dan de 2-1 kwam STVV echter niet, al was er nog een gelijkmaker van Bertaccini die werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Standard klimt naar een voorlopig gedeelde vijfde plaats in de stand, STVV staat nog steeds in de gevarenzone - al is de kloof tussen beide ploegen amper vier punten.