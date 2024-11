Coach Rik De Mil laat zich uit over crisis bij Charleroi: "Nu zegt men dat Charleroi een rotteam en een rottrainer heeft"

Iets meer dan een maand geleden stonden ze nog op een Champions' Play-off-plaats, vandaag zit Charleroi virtueel in de Relegation Play-offs. Rik de Mil lijkt machteloos vanop de bank, met zijn kern die niet voldoende kwalitatief is om de gestelde doelen te bereiken.

Om niet in een zeer slechte positie terecht te komen als virtuele degradatiekandidaat, moest Charleroi zondag winnen op het veld van Cercle Brugge. De Zebra's, die nooit echt in hun spel zijn gekomen, leden uiteindelijk hun vijfde opeenvolgende nederlaag. Rik De Mil was natuurlijk erg teleurgesteld na de wedstrijd.

"Cercle verdient deze overwinning. We probeerden hun impact te verminderen door ruimtes achter hen te zoeken. We kregen echter niet veel echte kansen omdat er steeds iets ontbrak in de laatste pass of controle", aldus De Mil.

De wind is flink gedraaid bij Charleroi...

Nadat ze uit de Beker van België werden geknikkerd na een verrassende nederlaag tegen Patro Eisden, staan de Zebra's nu op de 13e plaats in de Pro League, met een balans van 14 op 39. Voor hun negatieve spiraal begon, stond Charleroi nog in de top zes.

"Een maand geleden zei iedereen dat Charleroi goed voetbalde en dat hun coach ongelooflijk was. Misschien was hij wel een van de beste in België. Nu zegt men dat Charleroi een rotteam en een rottrainer heeft. Zo werkt het in het voetbal", merkte De Mil op.

Toch heeft Rik De Mil alles geprobeerd, zelfs door de ongewenste Nikola Stulic weer een kans te geven, terwijl de nieuwe aanwinst Grejohn Kyei, die op huurbasis van Standard kwam, niet eens geselecteerd was. "Ik heb vier aanvallers, ik ga ze niet allemaal selecteren. Ik kijk alleen naar de trainingen en op basis daarvan heb ik mijn keuze gemaakt", besloot De Mil. De Franse aanvaller weet duidelijk nergens te overtuigen...