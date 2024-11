Patro Eisden en Lierse speelden spectaculair duel waarin de mist een hoofdrol had, coach Stijnen is duidelijk: "Die goal viel letterlijk uit de lucht"

Patro Eisden Maasmechelen speelde zondagavond met 3-3 gelijk tegen Lierse na een spectaculaire wedstrijd. Coach Stijn Stijnen reageerde na afloop.

Patro Eisden en Lierse speelden zondag het laatste duel van deze speeldagen in de Challenger Pro League. Het bleek uiteindelijk een zeer spectaculaire wedstrijd te worden.

De match eindigde op een 3-3 gelijkspel en werd bemoeilijkt door de zware mist. Omdat het leer niet meer zo goed zichtbaar was, werd er in de tweede helft met een rode bal gespeeld.

Patro Eisden-coach Stijn Stijnen ziet dat zijn tegenstander wat frisser aan de wedstrijd kon beginnen. "Lierse had zes of zeven spelers die geen midweekmatch in de benen hadden, daardoor was er wel wat ‘frisheidsverschil’", vertelde hij bij Het Belang van Limburg.

"In de eerste helft staan we gevleid voor, maar na rust starten we scherper en moeten we eigenlijk de 3-1 maken. Dat gebeurt niet en er vallen dan vreemde goals, die 2-2 zelfs letterlijk uit de lucht", gaat hij verder.

"We komen dan verdiend op 3-2 en moeten dat in principe gewoon uitspelen. Ik kan ze achteraf niet zoveel verwijten, ze hebben gevochten en gewerkt", besluit coach Stijnen. Patro Eisden staat momenteel zesde in 1B.