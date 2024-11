Goed nieuws voor Domenico Tedesco: Rode Duivel maakt zijn comeback op het veld

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België zal in november deelnemen aan de Nations League. Timothy Castagne keerde maandag terug bij Fulham. Zal hij klaar zijn om met de Rode Duivels mee te doen?

Maandagavond speelde Fulham in de Premier League tegen Brentford. Fulham stond achter, maar wist de wedstrijd volledig om te draaien in blessuretijd.

Tijdens deze waanzinnige 1-2 overwinning viel de terugkeer van Timothy Castagne op. Hij kwam in het spel in de 73e minuut.

De 28-jarige Rode Duivel was afwezig sinds de laatste interlandbreak. Hij had last van zijn hamstring en miste daardoor 3 wedstrijden bij zijn club.

Na slechts een kwartier spelen is het natuurlijk moeilijk te zeggen of hij op tijd terug zal zijn voor de Rode Duivels, die op 14 en 17 november spelen in de Nations League.

Volgens Domenico Tedesco zou het een goede zaak zijn als Castagne beschikbaar is, aangezien Thomas Meunier recent ook geblesseerd raakte.