Ruben Van Gucht gaf openhartige verklaring voor vrouwenbenen op zijn bed: "Ik heb een klassieke relatie geprobeerd, maar het lukte niet"

In de tweede aflevering van 'Het huis' geeft Ruben Van Gucht een openhartig interview waarin hij dieper ingaat op zijn bijzondere relatie met Blanka Vlašić, zijn polyamoureuze levensstijl, en hoe hij omgaat met publieke opinie.

"Er is altijd heel open communicatie met de mensen die erbij betrokken zijn", zegt Van Gucht, die aangeeft dat hij bewust kiest voor openheid in zijn privéleven. Van Gucht was afgelopen zomer onderwerp van gesprek toen tijdens een verslag vanuit Duitsland mysterieuze vrouwenbenen op de achtergrond van zijn hotelbed verschenen.

Dit incident, en de frequente speculaties rond zijn liefdesleven, lijkt hij echter naast zich neer te leggen. “Alles hangt af van hoeveel dat je je daar zelf van aantrekt", vertelt hij. Volgens hem zijn de verwachtingen rondom klassieke relaties vaak beperkend, iets wat hij heeft ervaren in zijn eerdere huwelijk: "Het klassieke patroon van een relatie was mijn ding niet. Ik heb geprobeerd, maar het is niet gelukt.”

In zijn relatie met Vlašić is de open communicatie essentieel. Hij omschrijft hun dynamiek als een leven tussen België en Kroatië, zonder daarbij te hechten aan klassieke labels of verwachtingen. “Blanka en ik hebben een open verstandhouding. We praten super veel, vaak is alles al uitgelegd voordat het in de boekskes staat. We lachen er vaak mee.”

In 'Het huis' onthult Van Gucht dat hij bewust kiest voor afspraken over wat er wel en niet gedeeld wordt, om onnodige pijn te voorkomen. “Je moet niet zeggen wat je gisteravond gedaan hebt, of wat je volgende maand doet. Daar wordt niemand beter van,” legt hij uit. De regels werken beide kanten op: "Het zou wel heel hautain zijn als ik zou zeggen: ‘Ik moet alle vrijheid hebben, maar wat jij doet dat kan niet’.”

Van Gucht ziet zijn huidige levensstijl als een bewuste keuze, waarbij transparantie belangrijk is om eventuele geheimen of onduidelijkheden te vermijden. Hij legt uit dat hij niet terug wil naar een situatie waarin dingen heimelijk gebeuren: “Anders gebeurt het ergens waar het daglicht het niet mag zien. In dat straatje wil ik niet verzeild raken.”