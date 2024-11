Colin Coosemans neemt geen blad voor de mond en laat Anderlecht-bestuurders héél duidelijk weten wat nodig is om paars-wit op kruissnelheid te krijgen

RSC Anderlecht kon afgelopen zondag eindelijk nog eens overtuigend zegevieren. Toch is iedereen het erover eens dat het voetbal nog een pak beter kan én moet. Colin Coosemans reikt de oplossing aan.

RSC Anderlecht stuurde KV Kortrijk afgelopen zondag met een 4-0-pandoering terug naar West-Vlaanderen. Het paars-witte publiek kon tevreden zijn met de cijfers, maar op het voetbalniveau van de Belgische recordkampioen zit nog steeds véél rek.

"Het klopt dat er nog enkele zaken beter kunnen én moeten", aldus Colin Coosemans. "Wat er precies beter moet? De staat van het veld. Maar er is me verteld dat er aan gewerkt wordt en dat het op korte termijn zal verbeteren."

De doelman van paars-wit zegt het met een kwinkslag, maar tegelijkertijd is de uitspraak een héél duidelijke boodschap aan de bestuurskamer. "We hebben een duidelijk beeld van het voetbal dat we willen brengen."

"En we beseffen heel goed dat we veel beter kunnen", besluit Coosemans. "Maar om dat voetbal te kunnen brengen moet ook het veld in perfecte staat zijn. Maar nogmaals: er is ons verteld dat er wordt gewerkt aan die verbetering."

Is een nieuw veld noodzakelijk om RSC Anderlecht op kruissnelheid te krijgen?

Voor de volledigheid: Anderlecht kampeert momenteel op een vijfde plaats in de Jupiler Pro League. De Belgische recordkampioen telt echter al elf punten achterstand op leider KRC Genk. De kloof met het nummer twee (Club Brugge, nvdr.) telt dan weer amper vier punten.