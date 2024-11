Killian Sardella onthult waar hij naartoe wil: "De mensen weten niet hoeveel ik investeer"

Killian Sardella is ook één van die jeugdproducten van Anderlecht die straks veel geld moet opbrengen. De rechtsachter is incontournable en wordt zelfs genoemd bij de Rode Duivels. En zijn droomcompetitie is ook bekend.

Sardella is alvast trots op wat hij al bereikt heeft. “Zoveel wedstrijden spelen voor Anderlecht, terwijl ik van Neerpede kom, is niet niets", zegt hij bij Sudpresse.

Sardella zijn pad is echter niet altijd over rozen gegaan. Hij heeft met zijn prestaties de fans moeten overtuigen en medische problemen moeten overwinnen. “Ik moest sterk blijven en vooral de steun van mijn familie, vooral mijn moeder, hielp me om door te gaan en de kritiek naast me neer te leggen.”

Sardella werkt hard aan zijn ontwikkeling en omringt zich met een professioneel team om zijn prestaties te verbeteren. “Ik ben perfectionistisch en sta open voor advies", legt hij uit. Hij werkt sinds vijf jaar met fysieke en technische trainers om zijn spel te verfijnen en heeft een persoonlijke fysiotherapeut en performancecoach. “Mensen beseffen niet altijd hoeveel ik investeer in mezelf om de beste versie van mezelf te worden", aldus Sardella.

Hij voelt zich tegenwoordig zekerder en speelt consistenter als rechtsachter, een positie waarin hij zich aanvankelijk niet thuis voelde. “Bij de jeugd speelde ik als centrale verdediger, maar ik moest me aanpassen toen ik bij het eerste team kwam", vertelt hij.

Hoewel hij in het begin fouten maakte, is zijn zelfvertrouwen gegroeid. “Het duurde even om me aan te passen, maar door wedstrijden te spelen en ervaring op te doen, voel ik me nu goed op mijn plek.”

Op lange termijn droomt Sardella van een carrière in de Premier League, ondanks zijn loyaliteit aan Anderlecht. “Ik heb recent mijn contract verlengd, omdat ik nog wilde bevestigen na een goed seizoen", zegt hij. “Maar mijn doel is om ooit in de Premier League te spelen. Ik ben een enorme fan van die competitie en supporter van Manchester United sinds mijn jeugd.”