Kompany weet wat nodig is: 'Bayern München kan Rode Duivel komende zomer oppikken voor... tachtig miljoen euro'

Het is Bayern München menens om Loïs Openda naar Beieren te halen. Vincent Kompany heeft het bestuur van de Duitse grootmacht overtuigd. Nu moet RB Leipzig nog overhaald worden.

We schreven eerder al dat Bayern München aan Loïs Openda aan het snuffelen is. Ook Vincent Kompany is gecharmeerd door de Rode Duivel.

BILD weet dat het Der Rekordmeister ook menens is. Bayern München heeft zelfs al contact opgenomen met Die Roten Bullen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

© photonews

Transfermarkt schat de marktwaarde van Openda - die nog tot medio 2028 onder contract ligt - op zestig miljoen euro. Al is de Rode Duivel niét voor dat bedrag op te pikken.

Al is er wél een indicatie. In het contract van Openda staat dat de aanvaller Leipzig kan verlaten voor tachtig miljoen euro. Belangrijk detail: die clausule gaat komende zomer in.

Kan Bayern München Loïs Openda naar Beieren halen?

Maar wil Bayern München dat bedrag ook effectief ophoesten? Een wintertransfer lijkt enkel en alleen nog meer geld te kosten.