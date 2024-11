📷 Dit zijn de Rode Duivels die Tedesco selecteert voor Italië en Israël

Na de speeldag van dit weekend is het tijd voor een interlandbreak. De Rode Duivels spelen donderdag in eigen huis tegen Italië. Volgende week zondag volgt het duel tegen Israël.

Beide wedstrijden, in de Nations League, worden gespeeld om 20.45 uur. Bondscoach Domenico Tedesco maakte zopas zijn selectie bekend. Alle namen kan je hieronder raadplegen.

Met vier op twaalf staande de Rode Duivels momenteel derde in de groepsfase van de Nations League. Italië leidt de groep met 10 punten, gevolgd door Frankrijk met 9 stuks. Israël sluit de rangschikking en is nog puntenloos na vier wedstrijden.

The last gathering of 2024. šŸ‡§šŸ‡Ŗ #DEVILTIME pic.twitter.com/bJaeVCaUSu