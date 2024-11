🎥 Werd Barcelona bestolen? Heisa in Spanje omwille van wel heel opvallend VAR-moment

FC Barcelona ging zondag voor de tweede keer dit seizoen onderuit. Deze keer tegen Real Sociedad met 1-0, een verrassende uitslag.

De Basken hadden genoeg aan een doelpunt van Sheraldo Becker (33e minuut) om Barça van een nieuwe overwinning te houden. De club blijft wel alleen leider met 33 punten.

Alleen was er bijzonder veel te doen om een opmerkelijke beslissing van de wedstrijdleiding. Bij een 0-0 stand scoorde Robert Lewandowski het openingsdoelpunt in minuut 20.

Maar het doelpunt werd afgekeurd voor offside, nadat er een lijn werd getrokken. In La Liga zijn die lijnen al vergevorderd, maar toch ontstond er een hoop discussie.

Het was sowieso heel nipt, maar nu wordt er gedacht dat de VAR zich gewoon enorm vergist heeft. Het lijkt erop dat ze de voet van Sociedad-verdediger Nayef Aguerd namen voor die van Lewandowski.

Lewandowski's toe is the reason he was called offside on Barcelona's opening goal 😱 pic.twitter.com/OorZtpm8o1