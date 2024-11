Ontbolsterend Belgisch toptalent weet meer: Ajax en Mika Godts kennen ernst en periode van afwezigheid na blessure

Het was sowieso al triestig nieuws dat Mika Godts net nu een blessure opliep. Bij Ajax was hij helemaal aan het ontbolsteren.

Die positieve lijn wordt nu toch enigszins onderbroken, want Godts geraakte afgelopen weekend geblesseerd uit bij Twente. Daardoor moest onze landgenoot ook afhaken bij de Jonge Duivels. Godts zou er in principe bij zijn geweest wanneer de Jonge Duivels in twee barragematchen Tsjechië partij geven. Die beslissen of ze naar het EK voor U21 mogen.

Ondertussen is er dus ook meer bekend over de aard van de blessure van Godts. Voetbal International meldt dat hij verschillende weken van aan de zijkant moeten toekijken. De aanvallend ingestelde speler heeft namelijk een scheurtje in zijn hamstring opgelopen. Dat sluit een bijzonder snelle terugkeer op de voetbalvelden in eerste instantie uit.

Mika Godts zeker een maand buiten strijd

De situatie van Godts zou wekelijks bekeken worden. Het is wel zeer waarschijnlijk dat hij de wedstrijden tegen PEC Zwolle, Real Sociedad, FC Utrecht, AZ Alkmaar en Lazio Roma moet missen. Daar zijn dus drie competitiewedstrijden bij en twee affiches uit de Europa League. Als dat klopt kan Godts ten vroegste midden december zijn heroptreden maken.

Ook voor de trainer van Ajax, Francesco Farioli, is het uitvallen van Godts een stevige klap. De linksbuiten is immers steeds meer van goudwaarde voor de Amsterdammers. Daarnaast hebben ze weinig vleugelspelers meer op overschot. In de komende transferperiode zal Ajax zonder twijfel op zoek gaan naar een extra flankspeler.

Pijnlijke grimas bij Belgisch toptalent

De pijnlijke grimas van de Belg zei al veel toen hij in Enschede het veld verliet. Hij haalde tegen Twente net niet het einde van de eerste helft.