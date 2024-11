Rode Duivel was blijkbaar niet alleen met zijn ontgoocheling: "Veel mensen gingen er vanuit dat het anders was"

In de klas van 1992 staat ook Matz Sels. De leeftijdsgenoot van mannen als Courtois, Casteels en Coosemans schittert in de Premier League bij Nottingham Forest.

Voor Matz Sels is een selectie voor de Rode Duivels heel erg belangrijk. Hij is naar eigen zeggen ook heel erg fier als hij opgeroepen wordt door de bondscoach.

Ook al betekent het dat hij niet zal spelen, of vroeger zelfs derde of vierde doelman was. Voor hem is het logisch dat je mikt op die ene plek van de doelman in het team.

Dat hij op het voorbije EK niet de eerste keuze was van Domenico Tedesco kwam hard aan, zo geeft hij mee in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Ik ga niet onder stoelen of banken steken dat de ontgoocheling groot was toen ik voor het EK van de bondscoach hoorde dat ik niet de nummer één zou zijn. Dat was geen gemakkelijk moment”, vertelt hij.

“Ik had het gevoel dat ik er heel dichtbij was - veel beter kon ik ook niet doen. In het buitenland gingen veel mensen er zelfs vanuit dat ik aan het EK zou starten als nummer één. Het heeft me één à twee dagen gekost om de knop om te draaien.”

Naarmate hij ouder werd leerde Sels meer relativeren. “Bepaalde zaken heb je nu eenmaal niet in de hand. Het is de keuze van iemand anders en die moet ik accepteren. Het enige wat ik kan doen, is klaar zijn als ik mijn kans krijg.”