De dominostenen blijven vallen: nog een Deen minder bij Anderlecht

Magnus Munck zal Anderlecht al verlaten. Hij was in augustus bij de club gekomen. De 19-jarige middenvelder maakte geen al te grote indruk tijdens zijn uitleenbeurt.

Sinds het vertrek van Brian Riemer is het domino-effect in gang gezet bij Anderlecht: Jesper Fredberg heeft het schip eerder verlaten dan gepland, Mikkel Hemmersam volgde even later.

La Dernière Heure kondigt nu het vertrek aan van Magnus Munck, die de club deze zomer had aangetrokken bij FC Nordsjaelland om RSCA Futures te versterken.

Vier wedstrijden en weg

Zijn komst is een mislukking: Munck, ondanks zijn status als Deens U19-international, heeft nog geen enkele wedstrijd gestart in Eerste Klasse B gespeeld en moest het doen met vier invalbeurten. Hij was al vijf wedstrijden niet meer opgeroepen.

De 19-jarige middenvelder zou tot het einde van het seizoen blijven, Anderlecht had zelfs een aankoopoptie bedongen. Niet alleen zal deze optie uiteraard niet gelicht worden, zijn verblijf lijkt korter dan verwacht.

De omstandigheden hebben niet geholpen voor deze door Fredberg gestempelde aanwinst. Magnus Munck zal dus naar alle waarschijnlijkheid terugkeren naar Nordsjaelland.