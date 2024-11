Dit ziet er wel echt slecht uit: spelers van KMSK Deinze doen het volledige verhaal en kondigen aan niet meer te willen spelen

Bij KMSK Deinze loopt het écht niet goed meer. De club verkeert al maanden in een moeilijk situatie en steeds wanneer er hoop komt op beterschap, lijkt de situatie nadien nog erger te worden. De spelers en staf hebben er meer dan genoeg van en lieten dat duidelijk weten.

Bij KMSK Deinze gaat het van kwaad naar erger. Er werd al veel over geschreven, maar de spelers hebben het gehad en besloten zaterdag om hun verhaal te doen. Ze schreven een open brief waarin ze de situatie zeer duidelijk uitleggen. Belangrijk: de spelers geven ook aan niet meer te spelen, tot ze betaald worden.

De open brief, integraal, door speler Tuur Dierckx op Instagram geplaatst:

Zoals jullie allemaal weten, heeft de ACA Group iets meer dan een maand geleden besloten om de club te verlaten. De situatie begon echter al veel eerder, tijdens het voorseizoen, toen talloze geruchten de ronde begonnen te doen over de club, wat intern voor veel onzekerheid zorgde.

Eerst en vooral loog de ACA Group openlijk tegen ons en beweerde dat dit slechts geruchten waren en dat alles in orde was. Ze hielden vol dat deze geruchten alleen bedoeld waren om de club te schaden. Ondanks dit en de spanning werkten we gewoon door.

We begonnen het seizoen in augustus, maar na slechts een paar weken competitie bleken de geruchten waar te zijn. De ACA Group kondigde aan dat ze de club zouden verlaten en dat een faillissement dreigde, tenzij er nieuwe investeerders zouden worden gevonden. Op dat moment waren veel mensen binnen de club, waaronder fysiotherapeuten en fitnesscoaches, al een tijdje niet betaald. Een paar weken later verlieten de fitnesscoaches de club vanwege de onbetaalde salarissen en de overgebleven staf deed zijn best om zonder hen verder te gaan.

Ondanks de moeilijke omstandigheden bleven we werken en spelen alsof we betaald werden. We hadden geen ontbijt voor de training, geen fitnesscoaches voor onze sessies of op het veld, geen lunch, geen GPS om onze gegevens bij te houden of de training te individualiseren en geen specifieke software voor het personeel omdat deze diensten niet betaald waren.

Op 1 oktober werden alle tankkaarten geblokkeerd en een week later moesten velen van ons onze auto inleveren. Dit betekende dat we niet eens meer gratis reisden - we moesten betalen om voor de club te spelen. Sommigen van ons moesten zelfs met de trein of bus naar de club komen.

Voor de uitwedstrijd tegen Patro zorgde een sponsor voor de bus en de spelers betaalden hun eigen maaltijden voor de wedstrijd. Op 11 oktober introduceerde de club een nieuwe investeerder. Het leek erop dat het ergste achter de rug was en we hoopten dat we ons alleen nog maar op voetbal konden richten.

Twee vertegenwoordigers van de nieuwe groep kwamen naar de kleedkamer om zich voor te stellen. Ze verzekerden ons dat we betaald zouden worden. Deze belofte werd verschillende keren herhaald. Eerst werd ons verteld dat we eind oktober betaald zouden worden, toen de eerste dagen van november, toen op de dag van de licentiecommissie en uiteindelijk op 15 november.

We bleven spelen, geduld tonen en de club respecteren, zelfs toen de stress week na week toenam. Tot op heden hebben we nog geen euro ontvangen van de nieuwe eigenaar, noch hebben we enig bewijs gezien dat er in de komende dagen betalingen zullen worden gedaan. Het ergste moment kwam misschien wel met de beslissing van de licentiecommissie, die verklaarde dat de club geen documenten kon overleggen om de 3 punten aftrek te rechtvaardigen.

Bovendien worden twee spelers die elke dag betaalden om te komen trainen nu van de selectielijst gehaald. Deze week bereikten we een overeenkomst met de club, waarin stond dat we konden stoppen met komen als de betalingen niet voor 15 november waren gedaan.

Ten eerste hebben we vrijdag ons salaris niet ontvangen en er was ook geen duidelijke communicatie van de club op die dag, wat getuigt van een groot gebrek aan respect. Ons geduld is op en we vinden het belangrijk om de voetbalwereld te laten weten wat er echt aan de hand is. Gisteren postte de club op haar sociale media over de wedstrijd van volgende week, maar zolang de spelers niet betaald zijn, spelen we niet meer.

De afgelopen 2,5 maand waren gevuld met veel rumoer rond de club, wat voor veel stress heeft gezorgd, waardoor het steeds moeilijker werd om ons werk goed te doen. We bleven doorgaan, bleven stil over de situatie, werkten hard en lieten goede resultaten zien op het veld. Dit benadrukt duidelijk het karakter van de groep en van elke individuele speler. Maar op een gegeven moment is het genoeg, zelfs voor ons.