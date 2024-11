Het zullen moedige Belgen zijn die naar Hongarije trekken: dit is het aantal verkochte tickets op de vooravond van de wedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ondanks de rampzalige resultaten en de kloof die begint te groeien tussen de Rode Duivels en zijn publiek, geven bepaalde diehards niet op. Ze zullen met ongeveer honderd zijn in Boedapest.

De supporters van de Rode Duivels hadden geen kans om naar Hongarije te gaan voor de wedstrijd tussen België en Israël: de wedstrijd, die plaatsvond in Debrecen, de match was achter gesloten deuren. Deze keer, voor Israël-België dat plaatsvindt in het iets toeristischere Boedapest, zijn ze wel toegestaan.

Maar natuurlijk moet men niet verwachten dat ze met duizenden zullen neerstrijken in de Hongaarse hoofdstad gezien de negatieve resultaten van de afgelopen maanden (en ook omdat de wedstrijd op een zondagavond is, natuurlijk). Zo onthult Het Nieuwsblad dat ongeveer... 160 Belgische supporters de verplaatsing zouden moeten maken.

Ze zullen niet in de meerderheid zijn... maar bijna, want het lijkt erop dat slechts 200 Israëlische supporters een ticket hebben gekocht. Ongeveer 200 Hongaarse (of neutrale) supporters zullen zich daarbij voegen.

De rekensom is snel gemaakt: ongeveer zijn er 560 tickets verkocht aan de vooravond van Israël-België. Het stadion van Honved Budapest waar de wedstrijd plaatsvindt, biedt plaats aan 9000 personen. Dat betekent dat het behoorlijk leeg zal klinken.

Natuurlijk is het niet uitgesloten dat lokale supporters op de dag zelf besluiten om wat plaatsen in het stadion op te vullen. Maar de sfeer zal rustig blijven voor deze toch wel matte afsluiting van de campagne van de Rode Duivels in de Nations League.