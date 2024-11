Na Trossard ook Debast geblesseerd? Vraagtekens bij vroege wissel van Rode Duivel

De Rode Duivels hebben heel wat pech met blessures. Het is bijna niet te geloven hoeveel spelers al geblesseerd moesten afhaken. Tijdens de wedstrijd tegen Israël moest bondscoach Tedesco ook weer twee pionnen vroegtijdig naar de kant halen.

Al voor de eerste interland van deze break werd gespeeld tegen Italië liep het mis bij de Rode Duivels. Domenico Tedesco moest maar liefst vier wissels doorvoeren in zijn selectie wegens blessures.

En tijdens de interlandbreak werd het er niet beter op. Daags voor de wedstrijd tegen Israël deelde de nationale ploeg mee dat vijf spelers, waaronder Romelu Lukaku de selectie verlaten hebben wegens blessures.

Dan zitten we al aan negen spelers die met een kwetsuur zitten. Maar alsof dat nog niet erg genoeg was, moest Tedesco nog eens twee spelers vroegtijdig naar de kant halen tegen Israël.

Eerst viel Leandro Trossard al uit met een blessure, kort voor rust. Hij werd vervangen door Johan Bakayoko. Over zijn kwetsuur is nog niets geweten momenteel.

Maar Tedesco kon ook verrassen met Matte Smets meteen na rust. Hij kwam in de plaats van Zeno Debast, die ook wel eens geblesseerd zou kunnen zijn. Bij zijn laatste pass in de eerste helft, greep de verdediger al naar zijn hamstring... Uit voorzorg, of is hij echt out? Wordt ongetwijfeld vervolgd.