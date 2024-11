🎥 Brian Riemer verlaat persconferentie na wedstrijd in Nations League na amper 20 seconden

In de eerste match werd verloren van Spanje (1-2), het tweede duel eindigde op een 0-0-gelijkspel in en tegen Servië, maar dat was wel voldoende voor de tweede plaats.

Na de wedstrijd trok Brian Riemer naar de persconferentie, maar die zat er wel heel snel op. Het duurde amper 20 seconden.

De persverantwoordelijke vroeg of er vragen waren voor de Deense bondscoach, maar niemand reageerde op die vraag, terwijl er wel wat volk zat.

“Niemand?”, checkte de man nog eens voor alle zekerheid. Maar niemand bleek een vraag te hebben. Waarop Riemer opstond, breed glimlachte en vertrok.

De beelden vanuit het perszaaltje in het Gradski stadion in Servië kan je hieronder bekijken.

An incredibly short press conference šŸ˜



Denmark coach Brian Riemer left after just 20 seconds after he was asked no questions following his side’s goalless draw against Serbia… šŸ¤·‍ā™‚ļø pic.twitter.com/wvA1T1Ej5s