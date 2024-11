Niet meer opgeroepen bij Rode Duivels, maar nu is Yannick Carrasco ook van de radar verdwenen in Saoedi-Arabië.

Maar waar is Yannick Carrasco gebleven? De vleugelspeler van Al-Shabab speelt al weken niet meer.

Yannick Carrasco (31 jaar) heeft een turbulente periode doorgemaakt, zowel op het internationale als clubniveau. Na zijn deelname aan de verloren achtste finale op Euro 2024 tegen Frankrijk, maakte Carrasco deel uit van de "grote schoonmaak" die door bondscoach Domenico Tedesco werd doorgevoerd.

Verschillende spelers van de "gouden generatie" werden aan de kant gezet om ruimte te maken voor jongere talenten, en Carrasco was één van de spelers die het gevoel kreeg dat zijn tijd bij de Rode Duivels misschien voorbij was.

Bij zijn club, Al-Shabab, was het begin van het seizoen ook geen gemakkelijke periode voor de Belgische vleugelspeler. Ondanks het feit dat hij de aanvoerder is, heeft Carrasco slechts één doelpunt gescoord in zeven wedstrijden in alle competities. De afgelopen weken is hij bovendien grotendeels van de radar verdwenen

Zijn laatste competitieoptreden dateert van 18 oktober, toen hij nog als basisspeler en aanvoerder tegen Al-Nassr van Cristiano Ronaldo aantrad. Helaas moest hij in de 68e minuut geblesseerd het veld verlaten en sindsdien is hij nog niet volledig hersteld.

Carrasco mist niet alleen de wedstrijd tegen Al-Okhdood deze vrijdag, maar het lijkt ook onwaarschijnlijk dat hij op 30 november beschikbaar zal zijn voor de belangrijke wedstrijd tegen Al-Hilal, wat zijn vijfde gemiste competitiewedstrijd op rij zou betekenen.