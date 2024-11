🎥 Een kleine week na zijn debuut bij de Rode Duivels: Norman Bassette valt op in Engeland... en niet alleen in positieve zin

Coventry City deelde afgelopen zaterdag in de Championship de punten tegen Sheffield United (2-2). Norman Bassette scoorde zijn eerste doelpunt in Engeland.

Het was de grote verrassing van de laatste bijeenkomst van de Rode Duivels: omdat Romelu Lukaku er niet bij kon zijn tegen Israël, besloot Domenico Tedesco te improviseren.

De bondscoach riep dus Norman Bassette, speler van Coventry City, op. De 20-jarige kon zelfs zijn debuut maken bij de Rode Duivels tegen Israël.

Terug bij zijn club viel de voormalige speler van KV Mechelen zaterdag op, omdat hij gelijkmaakte tegen Sheffield United (1-1, 22e minuut). Zijn eerste doelpunt voor Coventry sinds zijn komst deze zomer.

Daarna kwam Bassette in beeld vanwege zijn betrokkenheid bij een confrontatie met een tegenstander. Bassette werd bij de keel gegrepen, voordat hij op de grond viel.

De Belg bleef liggen en deed alsof hij in zijn gezicht was geraakt. Veel sluwheid van zijn kant, aangezien hij degene was die zijn tegenstander provoceerde. Die tegenstander werd nadien ook met rood van het veld gestuurd, waarop Bassette een knipoog gaf die voor ophef zorgde.