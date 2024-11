Dit weekend al een terugkeer? Geruststellend nieuws over Rode Duivel die geblesseerd raakte tegen Israël

Leandro Trossard alweer terug te zijn, nadat hij tijdens de wedstrijd tegen Israël geblesseerd uitviel. Dat heeft de coach van Arsenal, Mikel Arteta, aangegeven.

De Rode Duivels speelden hun laatste Nations League-wedstrijd tegen Israël. Ook hier konden ze niet overtuigen en werd er met 1-0 verloren na een laat tegendoelpunt.

Tijdens deze ontmoeting moest Leandro Trossard vroegtijdig het veld verlaten. Hij werd in de 37e minuut vervangen vanwege een blessure.

Licht, want hij lijkt alweer terug fit te zijn bij zijn club, Arsenal. Althans, dat suggereren de uitspraken van zijn coach, Mikel Arteta.

"Trossard lijkt in vorm te zijn. Hij heeft vanochtend getraind en voelt zich goed", aldus de Spanjaard tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Nottingham Forest.

"We zullen de situatie met de dokter bespreken, maar hij kon deelnemen aan een deel van de training, wat bemoedigend is", verduidelijkte Arteta. De Gunners kunnen dus binnenkort weer rekenen op de winger, die dit seizoen al 2 doelpunten heeft gemaakt en 1 assist gaf in 15 wedstrijden.