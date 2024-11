En wat als ze degraderen? Coach Dirk Kuyt laat zich uit over zijn toekomst bij Beerschot

Dirk Kuyt speelde afgelopen seizoen kampioen met Beerschot in de Challenger Pro League. Nu loopt het een pak minder in de Jupiler Pro League, maar toch blijft de trainer strijdvaardig.

Beerschot staat op dit moment helemaal alleen op de laatste plaats met 7 punten. De voorlaatste, KV Kortrijk, telt er dubbel zoveel. Geen makkelijke put om uit te klimmen, maar het is zeker nog mogelijk.

Met zo'n rapport zijn er niet veel coaches die zouden overleven. Maar het bestuur heeft het vertrouwen in Kuyt altijd behouden, en nu loopt het al wel een pak beter de laatste weken.

De coach liet zich nu zelf uit over zijn toekomst. "Na dit seizoen volgt er een evaluatie", begint hij bij Het Nieuwsblad. "Maar in het geval van behoud wordt mijn contract eenzijdig verlengd. Zelfs bij degradatie bestaat de kans dat ik blijf."

"Alles staat of valt met de verdere ontwikkeling van de club. We komen van ver. Maar ik zie nog steeds het enorme potentieel van Beerschot. Dat heb ik ook benadrukt toen ik op bezoek was bij de prins in Genève. Beerschot is een sleeping giant. Mijn missie is om deze club naar veilige wateren te brengen. In eerste instantie is dat het behoud", gaat hij verder. "Dat zou na onze start van dit seizoen al een hele prestatie zijn."

"Pas nadien kan je verder kijken. Een stabiele middenmoter en op termijn zelfs een uitdager voor de top zes: daar zou Beerschot op langere termijn op moeten mikken. Gezien de historie en de grootte van de achterban is dat volgens mij geen onrealistisch doel. Maar iedereen moet in dat verhaal geloven. Ik ben ‘slechts’ de coach. Een passant. Ik kan het niet alleen", besluit Kuyt.