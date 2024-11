Celtic én Arne Engels wachten Club Brugge met geslepen messen op: "Het kan héél leuk worden"

Club Brugge kruist komende woensdag de degens met Celtic FC in de Champions League. De Schotten staan met geslepen messen klaar om de Belgische landskampioen te ontvangen. Vooral Arne Engels kijkt héél hard uit naar de komst van zijn voormalige werkgever.

"Woensdag 27 november staat al twee maanden aangekruist in mijn agenda", grijnst Arne Engels in Het Laatste Nieuws. "Ik kijk er enorm naar uit om tegen Club Brugge te spelen. Wist je dat ik onderweg was om te tekenen voor Celtic FC toen de loting voor de Champions League bezig was?"

De 21-jarige verdediger komt meteen met een anekdote op de proppen. "Ik was onderweg met mijn zaakwaarnemer naar de luchthaven en we waren die loting aan het volgen. Ik weet nog dat ik zei dat ik gewoon Club Brugge en Celtic uit die trommel wou zien rollen."

© photonews

"Opeens werden beide ploegen aan elkaar gekoppeld", gaat Engels verder. "Ik ben mijn zaakwaarnemer stampen beginnen geven én beginnen roepen in die taxi. Die chauffeur had niet door wat er aan het gebeuren was." (lacht)

Er wacht blauw-zwart alvast een warm welkom in Celtic Park. "Het stadion is magisch. Een ander woord heb ik niet. De sfeer is wellicht de beste in Europa. Je ploegmaats horen je zelfs niet als op tien of vijftien meter afstand staat te roepen."

"Ik kijk ernaar uit om tegen Club Brugge te voetballen", besluit Engels. "Al zijn ze goed bezig, hé. Maar dat kunnen wij ook zeggen. De 7-1-nederlaag op het veld van Borussia Dortmund? Een leermoment... Tegen RB Leipzig hebben we ons ware gelaat laten zien. Vooral in eigen huis zijn we héél dominant. Het kan leuk worden tegen Club Brugge."