Tolu hint op vertrek bij KRC Genk: "Het is nu mijn moment en dan..."

KRC Genk blijft leider in de Jupiler Pro League. Tolu Arokodare effende andermaal het pad naar de overwinning.

Tolu Arokodare nam het eerste doelpunt tegen Sporting Charleroi voor zijn rekening. Uiteindelijk won de competitieleider nog met 3-0, maar een tweede doelpunt zat er niet in voor de Nigeriaan.

Tolu heeft duidelijk geleerd om zich beter te positioneren. Ook het nodige loopwerk gaat aan zijn doelpunten vooraf. “Je moet hier niet al mijn geheimen onthullen”, lacht de spits bij Het Laatste Nieuws.

“Neen, het was een goede goal. De loopactie van Bonsu Baah maakte het makkelijker voor me.” Nummer negen voor Tolu, al voelt hij de hete adem van anderen in zijn nek.

“Een aantal waar ik tevreden mee ben, al denk ik dat ik beter kan. Tzoilis maakte er vier in één match. Dus ik zou misschien ook nog vaker kunnen scoren.”

Als hij even groot wil worden als zijn voorgangers, dan moet hij zijn cijfers wel opkrikken. “Ik heb niets dan lof voor hen en de andere legendes, maar ik heb nog wat tijd.”

Al zou dat wel maar enkele maanden meer kunnen zijn. “Het is nu mijn moment en ik ben blij met hoe het loopt. Volgend jaar is het misschien weer aan een andere spits en dan heeft niemand het nog over mij. Zo is het leven én het voetbal ook.”