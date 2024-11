David Hubert is blijer met prestatie tegen Porto dan die tegen Kortrijk, Cercle en Gent: "Dit stelt me gerust"

David Hubert glimlachte zowaar breder dan we hem de voorbije maand zagen doen na de zware zeges die ze bijeen raapten. Terecht ook, want eigenlijk was de match tegen Porto meer referentiematch dan die tegen Kortrijk, Cercle en Gent.

Dat heeft zo zijn redenen. Hubert kon zien hoe zijn team nu reageert bij tegenslagen, want dat waren ze al een tijdje niet meer gewend. Twee keer op achterstand komen en twee keer terugvechten, hoge druk en een mentaliteit die elke trainer graag ziet.

"We zijn heel sterk aan de wedstrijd begonnen, met hoog druk zetten en een hoog tempo. Dat resulteerde al na de eerste halve minuut in een doelpunt van Kasper. Het was precies hoe we het stadion in vuur en vlam wilden zetten", begon Hubert zijn analyse.

"Na rust hebben we wat zaken bijgesteld om beter voetballend eruit te komen. Dat lukte wel deels, maar bij de gelijkmaker van Porto gaven we te veel vrijheid aan Viera. Hij haalde uit met een zondagsschot met zijn rechter, daar kun je weinig tegen doen."

Hubert betreurde wel dat zijn ploeg niet volledig voor de winst durfde te gaan. "We hadden net wissels willen doorvoeren om iets offensiever te spelen en toen viel de 2-2, maar dat kwam er niet volledig uit. Op het einde van de wedstrijd hebben we geprobeerd nog iets te forceren. Ik ben blij met de intentie om thuis de winst te pakken, maar soms speelden we iets te weinig ons eigen spel en misten we lef."

Toch zag Hubert ook héél veel positieve signalen. "Wat me het meest geruststelt, is de mindset en de attitude van mijn spelers. Ze hebben geknokt, zelfs als het niet altijd met het mooiste voetbal was. Dat is een goede basis om verder op te bouwen. We blijven groeien en ik ben benieuwd hoe we gaan reageren op dit resultaat."