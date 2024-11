Club Brugge heeft één groot gemis in de ploeg: "Zet daar Raoul Lambert of Daniel Amokachi en de kwalificatie is al binnen"

Club Brugge speelde een heel goeie wedstrijd tegen Celtic, maar moest tevreden zijn met een punt. En er waren nog van die matchen op het Europese toneel die meer hadden moeten opleveren. Hein Vanhaezebrouck ziet dat Club te weinig slagkracht heeft vooraan.

Gustav Nilsson is al een tijdje out en dat laat zich voelen. Vooraan is er momenteel te weinig efficiëntie. Niet dat de Zweed een veelscorer is, maar hij maakt de taak van de anderen wel makkelijker. “Tzolis was goed. Jutgla en ook Skov Olsen hebben hard gewerkt", aldus Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

Kansen waren er immers genoeg. "Skov Olsen mist wel die kans op de 0-2. Het is niet zo dat hij die bal niet verwachtte, want je ziet hem wel degelijk positie kiezen. Hij trapte hard, maar net over. Hij zit in een slechte periode. Vorig seizoen was die bal gegarandeerd binnengevlogen."

"Ook in de eerste helft. Toen hij zijn typische beweging naar binnen kon maken. Vorig seizoen was dat schot gegarandeerd binnen. Nu vloog het anderhalve meter naast."

In de spits is het kiezen tussen Jutgla of Vermant, maar beiden zijn geen killers. "Jutgla, tja. Hij krijgt daar een bal diep gespeeld, maar laat zich nog inhalen en valt dan. Voor mij was dat geen strafschop."

"Zet nu een Raoul Lambert of Daniel Amokachi in de spits en de kwalificatie is al binnen. Hetzelfde op de flanken. Met Izquierdo of Diatta zou er ook daar veel meer verschil kunnen gemaakt worden.”