Verliest België straks nog een enorm talent? Zakaria El Ouahdi spreekt voor het eerst zelf over keuze tussen Rode Duivels en Marokko

De Rode Duivels hebben het bijzonder moeilijk de laatste tijd. Domenico Tedesco staat zwaar onder druk vanwege enkele keuzes die hij maakte en de slechte resultaten die volgden. Zo besloot hij om Zakaria El Ouahdi niet op te roepen, al is er wel interesse.

In de Jupiler Pro League lopen er enkele spelers rond die voor België kunnen kiezen en voor een ander land. Zakaria El Ouahdi is daar eentje van. Hij heeft zowel de Belgische nationaliteit als de Marokkaanse.

Hij kan nog steeds voor België kiezen. Bij Marokko is er op zijn positie van rechtsachter enorm veel concurrentie, met Achraf Hakimi als grootste naam.

Bij de Rode Duivels zou hij dus misschien meer kunnen spelen, maar het hangt natuurlijk allemaal nog van zijn eigen keuze af. Hij werd afgelopen interlandperiode niet opgeroepen door Tedesco, maar er zou wel zeker interesse zijn geweest. Bij DAZN liet hij zich uit over de situatie.

"Natuurlijk mooi. Waarom? Omdat ze over mij spreken. Ik heb beide nationaliteiten en dat is dat gewoon uitzoeken wat ik zelf wil. Zoals ik al eerder zei, ik heb een Africa Cup gespeeld, ik heb aan de Olympische spelen meegedaan met Marokko. Om dan naar België te gaan is geen gemakkelijke keuze. Maar natuurlijk als je het hoort dat je in de selectie van België kan zitten, dat is natuurlijk ook heel mooi."

Een antwoord kan hij nu nog niet geven, maar hij sluit de deur voor de Rode Duivels zeker nog niet. Wat als hij wordt opgeroepen? "Dat gaat een dilemma worden, maar nu focus ik er niet op. Ook omdat er pas in maart een nieuwe selectie is. Nu focus ik mij hier op Genk. De deur is zeker niet dicht."