Jelle Vossen heeft nog zeker één duidelijk doel: "Daar moet alles voor wijken"

Jelle Vossen scoort aan de lopende band bij Zulte Waregem. Afgelopen weekend deed hij de netten weer twee keer trillen tegen Jong Genk. De timing van zijn goede vorm is wel opvallend...

Enkele weken geleden werd Jelle Vossen in de bloemetjes gezet voor zijn 600e wedstrijd als prof. De spits bleef echter heel de wedstrijd op de bank zitten en kwam zo niet aan 600 matchen op die dag.

Een beslissing waar hij echt niet mee akkoord was en is, maar sindsdien scoort hij wel aan de lopende band: maar liefst 8 keer in 4 wedstrijden. Afgelopen weekend weer twee keer tegen Jong Genk in de 2-3 overwinning.

"Dat ik sindsdien zo vaak scoor is puur toeval", vertelt Jelle Vossen bij Het Nieuwsblad. "Als spits heb je nu eenmaal periodes waarin alles binnenvliegt en momenten waarop die bal er niet in wil. Het is niet omdat ik toen de hele match op de bank moest zitten, dat ik nu ineens scherper ben voor doel."

Afgelopen seizoen greep Zulte Waregem net naast de promotie. Dit keer moet het wel gaan lukken, daar wil Vossen in ieder geval toch alles aan doen. "We spelen met veel meer vertrouwen dan toen. Je merkt ook dat bepaalde spelers beter in hun vel zitten. Het zit ook gewoon mee op momenten dat het vorig jaar tegen zat. Al dwing je dat geluk ook wel af."

"Het grote doel is nog steeds de promotie. Daar moet alles voor wijken. Maar mocht ik het seizoen ook kunnen afsluiten als topschutter, zou dat een leuke bonus zijn. Al is het nog veel te vroeg om daar al over te praten", besluit hij.