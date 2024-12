'Messi heeft héél groot nieuws te melden over zijn voetbaltoekomst'

5

Er is duidelijkheid over de toekomst van Lionel Messi. De Argentijn gaat in 2025 zijn laatste contractjaar in. Maar het voetbalpensioen zal toch nog even uitgesteld worden.

Lionel Messi voetbalt sinds 2023 voor Inter Miami FC. Zijn contract loopt eind 2025 af. Al wacht David Beckham een ideaal moment af om schitterend nieuws met de wereld te delen. De Argentijnse media melden dat De Vlo zijn contract met één seizoen zal verlengen. Messi zal de voetbalschoenen dus niet voor 2026 opbergen. En dat is niet toevallig. De Argentijn wil zijn wereldtitel verdedigen op het WK in 2026. Dat wereldkampioenschap vindt plaats over De Grote Plas. Stopt Lionel Messi met voetballen na het WK 2026? Is het WK van 2026 het laatste kunstje van De Vlo op een voetbalveld? De kans lijkt niet onbestaande. Al zou een laatste tussenstop in Argentinië niet verbazen...