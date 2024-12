Ook bij DAZN geven ze meer uitleg over hoe de handsbal van Bangoura onopgemerkt kon blijven: "Gaat niet over kwaliteit"

De handsbal van Ibrahima Sory Bangoura blijft beroeren sinds er gisteren nieuwe beelden zijn opgedoken. Die beelden, die door een content creator van DAZN werden gemaakt, had de VAR echter niet ter beschikking. Jan Mosselmans, Director Programming & Operations bij rechtenhouder DAZN, legt uit.

Mosselmans geeft uitleg over het verschil in aantal camera's per wedstrijd. In de Jupiler Pro League zijn er drie verschillende formaten die door de Pro League en DAZN worden bepaald.

“Je hebt een M, een L en een XL-model”, legt Mosselmans uit in HBvL. “Bij een M-model maken we gebruik van zes camera's, bij een L tussen de acht en de twaalf, en bij het XL-model gaat het om 23 camera's.”

In Sint-Truiden waren er tussen de acht en de twaalf aanwezig. “Aangezien het een belangrijke wedstrijd was, hebben we op Stayen gebruikgemaakt van het L-formaat”, geeft Mosselmans mee. Daarbij gaat het om verschillende soorten camera's, waaronder een 16-meter-camera die wordt gebruikt om buitenspelfases te beoordelen.

Voor DAZN is het probleem niet de kwaliteit van de camera's. “Ik denk dat het eerder met de kwantiteit dan met de kwaliteit van de beelden te maken heeft, want die is goed”, zegt Mosselmans.

“Mochten er meer camera's geweest zijn, hadden die misschien wel uitsluitsel kunnen brengen, maar misschien ook niet. Iedereen moet beseffen dat er bij bepaalde fases nog altijd een vorm van interpretatie zal zijn. Wij willen fases zoveel mogelijk objectiveren, en ook de Pro League doet daar al veel inspanningen voor.”