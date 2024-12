🎥 Dat wordt lachen! Bertaccini doet wel heel bijzondere belofte voor volgende viering van doelpunt

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Andriano Bertaccini is één van de smaakmakers in de Jupiler Pro League. De spits van STVV scoorde al heel wat fraaie doelpunten.

Adriano Bertaccini scoorde afgelopen weekend twee keer tegen KRC Genk. De aanvaller van STVV vierde een van die doelpunten met de moonwalk van Michael Jackson.

Dat was een belofte die hij gemaakt had aan de RTBF, om zijn volgende doelpunt op die manier te vieren. En dus konden ze bij Extra Time niet achterblijven.

Filip Joos deed de Kanarie het voorstel om zijn volgende doelpunt in de Jupiler Pro League op een nog meer bijzondere manier te vieren. “Ja, ik zal mijn volgende goal vieren zoals de worm van Jan Van den Bergh!”, klonk het.

Hopelijk moeten we alvast niet lang wachten op zijn volgende doelpunt, want die viering willen we voor geen geld ter wereld missen. De beelden van Jan Van den Bergh kan je hieronder bekijken.

Het doelpunt van Van den Bergh en de bijbehorende viering dateert van februari 2021. De goal van de Beerschotspeler tegen KRC Genk ging de wereld rond, al was dat vooral voor zijn viering...