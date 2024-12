Boezemvriend onthult: Jozefien van Charles De Ketelaere is geen typische voetballersvrouw

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Charles De Ketelaere is het helemaal aan het maken in Italië. Zijn teleurstellende eerste seizoen lijkt ondertussen helemaal vergeten.

Boezemvriend Julien Csepregi zag dat de stap van Brugge naar Milaan gigantisch groot was. Ook de aandacht van de media was enorm, met alles wat CDK deed onder het vergrootglas.

“Bij Atalanta wordt er veel meer uitgegaan van het collectief en sluit de manier van werken veel dichter aan bij die van een ploeg als Club Brugge. En niet vergeten: ook Charles zelf is gegroeid, letterlijk en figuurlijk”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

De Ketelaere spreekt al vlot een mondje Italiaans, iets wat hij volgens Csepregi gewoon in de kleedkamer oppikte, zonder lessen te volgen. Jozefien Van De Velde, de vriendin van CDK, doet dat wel.

Een typische voetballersvrouw zal Jozefien evenwel nooit worden. Zo werkt ze in ons land haar studie tandheelkunde af. Haar stage zal ze in Milaan doen zelfs.

“Toen ze de voorbije jaren af en toe over en weer moest naar België voor haar examens was dat voor ons als vrienden het ideale moment om Charles eens te gaan bezoeken in Milaan. Je voelt echt dat ze gelukkig zijn met hun leven daar.”