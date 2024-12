Tijd voor een raadseltje! "Hij spreekt Nederlands, maar is geen Belg": Filip Joos weet meer over opvolger van Tedesco

Hoe zit het met het lot van Domenico Tedesco? Ook al is er nog geen uitsluitsel over zijn positie, toch wordt al volop gespeculeerd over een opvolger.

Domenico Tedesco is officieel nog altijd de bondscoach van de Rode Duivels, maar voor velen wordt hij heel binnenkort ontslagen uit zijn opdracht. Vincent Mannaert moet de evaluatie maken en wellicht wordt op de volgende vergadering van de voetbalbond op 19 december de knoop doorgehakt of de Duitser effectief ontslagen wordt. Gebeurt dat niet in december, dan kan het ook zijn dat men wacht tot na de barragematchen. Dan wint men nog wat op de ontslagvergoeding en is er ook meer tijd om een opvolger te zoeken. Over wie hem moet opvolgen wordt al volop gespeculeerd. Hein Vanhaezebrouck, Karel Geraerts, Philippe Clement en Michel Preud’homme worden al genoemd. In de podcast 90 Minutes laat Filip Joos wat anders horen. “Het wordt iemand die de Nederlandse taal machtig is, maar geen Belg”, vertelt hij. Dan valt meteen de naam van Mark van Bommel. Maar ook Erik ten Hag zou kunnen, of Patrick Kluivert die eerder al genoemd werd. Joos is alvast niet zeker dat het Van Bommel zal worden, voegt hij er nog aan toe. “Dan zou ik het in Extra Time al verteld hebben.”