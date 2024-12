De legende na 120 jaar ontrafeld: Daarom noemen ze de fans van KV Mechelen Kakkers

Het is feest bij KV Mechelen. De ploeg bestaat 120 jaar en viert dat in de twee volgende thuiswedstrijden.

Op welke datum KV Mechelen precies gesticht is, is niet geweten. Maar dat het 120 jaar geleden allemaal gebeurde, dat weten ze wel nog.

En daarom is het feest. Gazet van Antwerpen dook het Malinwa Archief van Bertrand Peeters in. Hij is wellicht de man die het meest van al weet over de geschiedenis van KV Mechelen.

Het stamnummer van de club is 25. Dat komt precies na de 24 van eeuwige rivaal Racing Mechelen. Daar hangt een verhaal aan, waarvan zelfs de bijnaam de Kakkers van KV Mechelen zou komen.

Het verhaal gaat als volgt. De voorzitters van beide clubs waren op dezelfde dag naar het bondsgebouw in Brussel getrokken om het stamnummer van de club aan te vragen.

De voorzitter van KV Mechelen moest in Brussel dringend naar het toilet, waardoor Racing Mechelen als eerste zijn stamnummer kreeg. En zo kwam ook de naam Kakkers er.

Een urban legend noemen ze, want inhoudelijk klopt het verhaal niet. Je moest je stamnummer niet in Brussel aanvragen. Het stamnummer kreeg de club pas jaren later. Toen moest je aantonen sinds wanneer je al voetbal aanbood en blijkbaar deed Racing Mechelen dat net iets langer.