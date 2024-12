Bij Deinze zijn ze woedend, nu het faillissement nadert: "Cissé is een pannenkoek, een bende charlatans, ze bleven maar liegen"

Het ziet er echt niet goed uit voor KMSK Deinze. De zaak werd dinsdag nog eens besproken in de ondernemingsrechtbank in Gent, maar het vonnis zal pas woensdag worden uitgesproken. Positief ziet het er niet uit.

"Als ik het goed begrijp wordt morgen het faillissement uitgesproken", begint speler Steve De Ridder bij VTM Nieuws. "We zagen het wel aankomen, maar we waren hier toch, hopend op een mirakel. Het laatste sprankeltje hoop is weg."

De Ridder was een van de spelers die nog wel wedstrijden wilde spelen, en dat ook deed. "We zijn tot nu toe wel naar de trainingen gegaan en zijn we de wedstrijden blijven spelen. We hoorden in de wandelgangen wel dat er bepaalde partijen bezig mee waren. Maar blijkbaar toch niet dan."

Ondertussen gaan we richting maand vier waarin de spelers niet betaald worden. Naast teleurstelling heerst er toch ook een serieus gevoel van boosheid. "Vooral op Cissé (Doudou Cissé, van de AAD Invest Group n.v.d.r.). Hij heeft nog voor onze groep gestaan en gezegd: "Ik ben het die betaalt." Hij heeft gezegd dat alles in orde zou komen. “The money wil come”, ik hoor het hem nog zo zeggen."

"Dan gelooft de hele groep erin, maar nu is het duidelijk dat hij een pannenkoek was. Ik heb me echt geamuseerd de afgelopen jaren in Deinze. Het was een leuke spelersgroep met een leuke fanbase. Op één punt van promotie naar eerste klasse vorig seizoen. Dat het op deze manier eindigt had niemand op voorhand kunnen denken."

Heel wat spelers kunnen op zoek naar een nieuwe ploeg, terwijl de fans hun club gewoon zullen zien verdwijnen. "Het gaat voor heel veel mensen over veel geld. We hadden allemaal een profcontract. Ik ben vooral boos op de vorige groep en de nieuwe groep. Dat blijken toch een bende charlatans te zijn."

"Ik snap ook niet wat hun bedoeling was, ze hadden op geen enkel moment de fondsen beschikbaar en ze bleven maar liegen. Het is heel jammer dat dit in België maar kan blijven gebeuren", besluit De Ridder.