Pep Guardiola lijkt de pedalen te verliezen na nieuw verlies van Manchester City, al lijkt dat ook slecht nieuws voor Club Brugge

Na de nederlaag van Manchester City tegen Juventus, waarbij de ploeg opnieuw haar kansen niet verzilverde, waren de uitspraken van Pep Guardiola toch wel opmerkelijk te noemen. De Catalaan was wel enorm positief over zijn ploeg.

Ondanks de verloren wedstrijd, waarin City geen antwoord had op het verdedigende spel van Juventus, bleef de coach positief. “We speelden goed. Echt heel goed”, zei Guardiola. Hij vond dat zijn team enkel de “laatste pass” en de “laatste actie” miste. Hij prees de inzet van zijn spelers, die volgens hem alles hadden gegeven.

De prestatie werd echter niet door iedereen als positief ervaren. Ilkay Gündogan gaf aan dat hij het gevoel had dat City het zichzelf moeilijk maakte.

Guardiola reageerde daarentegen door te benadrukken dat zijn team “heel goed” had gespeeld, dat ze niet veel ballen verloren hadden, en dat het moeilijk was tegen een Italiaans team dat zo diep verdedigt. “Zij zijn een meester in deze situaties”, aldus Guardiola, die ook vond dat de prestaties goed waren, ondanks het negatieve resultaat.

Uitkijken naar... Club Brugge

Met de uitschakeling in de Champions League als een reële mogelijkheid, heeft Manchester City nu twee belangrijke wedstrijden voor de boeg. Ze moeten zowel tegen PSG als Club Brugge winnen om door te gaan naar de volgende ronde.

Guardiola bleef kalm en zei dat de ploeg misschien nog een punt of een overwinning nodig heeft om zich te kwalificeren. “De laatste match is thuis (tegen Club Brugge, nvdr.), en als we hier nog uitkomen, zullen we deze periode niet snel vergeten", voegde hij eraan toe.