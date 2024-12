Zegt dit heel veel over de toekomst van bondscoach Tedesco? KBVB neemt ongeziene maatregel

De positie van Domenico Tedesco is onzeker na een dramatisch jaar bij de Rode Duivels. Het was al zeker dat de bondscoach niet naar de loting van de voorrondes van het WK zou gaan, maar de nu heeft de KBVB nog een extra maatregel genomen.

Domenico Tedesco heeft met de Rode Duivels geen goed jaar achter de rug. Na een slecht EK volgde een nog slechtere Nations League-campagne.

Fans van de nationale ploeg lieten zich op sociale media en naast het veld al duidelijk horen. "Tedesco out", klonk het.

Het blijft nog even afwachten of de bondscoach ook effectief ontslagen zal worden. Tedesco vindt zichzelf in ieder geval nog wel de juiste man voor de job. Vincent Mannaert is nog bezig met zijn evaluatie.

Eerst raakte al wel bekend dat Tedesco niet naar de loting voor de voorrondes van het WK zal gaan. Zeer opvallend, omdat toch verwacht wordt dat een bondscoach hier aanwezig is. Maar daar blijft het niet bij.

Tedesco zal zelfs niet reageren op de loting. Dit omdat de voetbalbond besloten heeft dat de bondscoach en Vincent Mannaert voorlopig geen uitspraken mogen doen in de pers. Dat weet Het Nieuwsblad.

Zo lijkt het dus duidelijk dat de KBVB de twee uit de media wil houden. Begin 2025 wordt er pas een beslissing genomen over de toekomst van Tedesco.