Zulte Waregem wil nog twee keer knallen, al is coach ook filosofisch: "Dan ben ik tevreden richting 2025"

Zulte Waregem is door het einde van KMSK Deinze alleen leider in de Challenger Pro League geworden, want zij hadden punten laten liggen tegen de Oost-Vlamingen en La Louvière niet. Dit weekend wacht een topduel met Lommel.

Zulte Waregem wil als leider het nieuwe jaar intrekken en dus is puntenverlies nefast. Dit weekend trekken ze naar Lommel, volgende week naar de beloften van Club Brugge. Twee moeilijke verplaatsingen.

Knallen in Lommel

Dat beseft ook coach Sven Vandenbroeck in een gesprek met de sociale mediakanalen van Essevee. "Iedereen heeft vijftien thuiswedstrijden en vijftien uitwedstrijden. Na nieuwjaar hebben we nog een thuismatch meer, dat is ook een voordeel."

"Thuis of uit maakt ons niet uit, want het gaat overal best wel goed. Ik zie twee leuke wedstrijden in het verschiet. We zitten in een goed elan en in Limburg willen we iets halen", aldus de oefenmeester van Zulte Waregem.

Positieve afsluiter

"Het wordt moeilijk, haalbaar maar toch vooral een open wedstrijd. Het kan alle kanten op en we hopen dat het onze kant op zal vallen."

"Ik ga 2025 tevreden in als thuis iedereen gezond mag blijven. Voor de club zijn we de negativiteit rond de club aan het omzetten in iets positief. Ik ben eigenlijk al tevreden, maar we kunnen er nog een mooie afsluiter van het jaar bij doen."