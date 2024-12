Hoe verliezen in de Nations League een voordeel kan zijn met oog op WK 2026

De groepen voor de Europese kwalificatiewedstrijden voor het WK 2026 zijn bekend, al moeten de teams die de kwartfinale van de Nations League betwisten nog even wachten om helemaal zeker te zijn. En dat kan nog steeds wel gekke dingen opleveren.

De groepen voor de Europese kwalificaties voor het WK 2026 zijn nu min of meer bekend. De landen die deelnemen aan de kwartfinales van de Nations League zijn echter nog niet zeker zijn van hun groep.

Deze teams zullen moeten wachten tot na hun kwartfinales om te weten in welke groep ze zullen spelen. Als ze doorstoten, zullen ze worden ingedeeld in de groepen van vier teams. Bij verlies zullen ze deel uitmaken van de groepen waarin vijf teams zitten, behalve dan voor de verliezer van de clash tussen Portugal en Denemarken.

Verliezen in Nations League interessant?

De teams die zich kwalificeren voor de halve finale en finale moeten extra wedstrijden spelen in juni, waardoor het onmogelijk zou zijn om aan alle wedstrijden van een groep van vijf landen deel te nemen. Zij kunnen dus maar zes wedstrijden spelen, de anderen allen acht.



Groep A: winnaar Duitsland/Italië, Slowakije, Noord-Ierland, Luxemburg

Groep B: Zwitserland, Zweden, Slovenië, Kosovo

Groep C: verliezer Portugal/Denemarken, Griekenland, Schotland, Wit-Rusland

Groep D: winnaar Frankrijk/Kroatië, Oekraïne, IJsland, Azerbeidzjan

Groep E: winnaar Spanje/Nederland, Turkije, Georgië, Bulgarije

Groep F: winnaar Portugal/Denemarken, Hongarije, Ierland, Armenië

Groep G: verliezer Spanje/Nederland, Polen, Finland, Litouwen, Malta

Groep H: Oostenrijk, Roemenië, Bosnië, Cyprus, San Marino

Groep I: verliezer Duitsland/Italië, Noorwegen, Israël, Estland, Moldavië

Groep J: België, Wales, Noord-Macedonië, Kazachstan, Liechtenstein

Groep K: Engeland, Servië, Albanië, Letland, Andorra

Groep L: verliezer Frankrijk/Kroatië, Tsjechië, Montenegro, Faeröer, Gibraltar

Op zich verkiest iedereen an sich wel een groep met amper vier landen. Op die manier worden twee overbodige wedstrijden vermeden. Bovendien is het financieel ook zeer interessant om ver te raken in de Nations League.

Heel diverse loting

Als we kijken naar de verschillende groepen? Dan is het misschien niet zo'n groot verschil tussen winst of verlies in de Nations League. Het hangt er misschien ook wel wat vanaf wat voor een land een moeilijke loting is.

Portugal of Denemarken kunnen bij winst spelen tegen Hongarije, Ierland en Armenië. Bij verlies wordt dat Griekenland, Schotland en Wit-Rusland. Een heel ander soort voetbal. De verliezer van Spanje-Nederland speelt tegen Polen en Finland, maar ontloopt wel opkomende natie Turkije en Bulgarije.