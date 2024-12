Wouter Vrancken zeer duidelijk over zijn keuze vooraan: "Daarom laat ik Dean staan"

Wouter Vrancken zag in het begin van het seizoen nog heel wat aanvallend geweld vertrekken naar het buitenland. Aan inkomende zijde kwamen Max Dean en Andri Gudjohnsen de rangen versterken. Dat waren twee namen zonder veel ervaring.

In het begin van het seizoen lagen Max Dean en Andri Gudjohnsen met elkaar in balans. Beide spitsen werden dan ook geregeld geroteerd, in de zoektocht naar doelpunten en manieren om de ploeg in gang te krijgen.

Keuzes maken bij Gent vooraan

Soms was Dean een keertje trefzeker, dan weer woog Gudjohnsen zo hard op een verdediging dat andere spelers konden gaan profiteren van wat de jonge IJslander allemaal liet zien.

Max Dean kwam uit de Engelse lagere regionen en was in het begin van het seizoen volgens Wouter Vrancken nog niet klaar om écht de aanval te dragen. Ondertussen is dat wel al een beetje anders geworden.

Dean blijft scoren

De 20-jarige Brit zit ondertussen al aan dertien doelpunten en twee assists over alle competities heen. Tegen Westerlo, STVV (competitie), Union SG (Beker van België) en Backa Topola scoorde hij zelfs vier keer in evenveel wedstrijden de voorbije twee weken.

"Waarom ik Max Dean laat staan? Omdat hij het goed doet en elke wedstrijd scoort. De connectie met Omri Gandelman was de voorbije weken vaak goed. Deze keer werden ze wat minder goed gevonden, maar meestal was dat wel het geval", aldus Wouter Vrancken in zijn analyse na de Europese overwinning tegen Backa Topola.