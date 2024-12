Kevin De Bruyne geeft meer uitleg over hoe zijn toekomst eruit ziet: "Misschien moet ik meer met hen praten"

De toekomst van Kevin De Bruyne bij Manchester City ligt steeds meer onder een vergrootglas. Met zijn contract dat deze zomer afloopt, wordt er volop gespeculeerd over waar de 33-jarige middenvelder na dit seizoen naartoe zal gaan.

Maar De Bruyne zelf laat zich niet gek maken door de geruchten, zo blijkt uit een interview bij Sky Sports. De Bruyne, die al bijna tien jaar bij City speelt, is in de afgelopen jaren vaker geplaagd door blessures.

Toch maakt hij zich geen zorgen over de toekomst. “Er is nog niks te vertellen. Soms lees je zoveel, mensen lijken meer te weten dan ikzelf. Misschien moet ik meer met hen praten", zegt de Rode Duivel, die de speculaties over zijn vertrek relatieveert.

Op de vraag of hij zijn carrière in een rustiger tempo voortzet, reageerde De Bruyne resoluut: “Nee, ik voel dat ik nog steeds het verschil kan maken. Zolang dat zo is, blijf ik voetballen.”

De afgelopen jaren waren voor De Bruyne niet zonder tegenslagen. Zo was hij in 2023 zes maanden uitgeschakeld door een zware blessure, wat zijn vorm tijdelijk beïnvloedde. “Toen ik in de zomer terugkeerde voelde het goed aan, maar helaas kwam de hamstringblessure in september, wat me weer terug bij af bracht", legt hij uit.

Toch blijft De Bruyne optimistisch over zijn huidige toestand.“Als ik voel dat het moeilijker wordt, dan zal ik een keuze moeten maken. Maar voor nu voel ik me goed, ik geniet van het spel", aldus de City-ster. De vraag blijft: zal Manchester City hem een nieuw contract aanbieden of is De Bruyne klaar voor een nieuwe uitdaging?