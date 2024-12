Sporting Hasselt volgend seizoen al in 1B? Club van Rik Verheye en Sam Kerkhofs heeft heel grote beslissing genomen

Sporting Hasselt is goed bezig in eerste nationale. De club heeft nu een grote beslissing genomen.

Sporting Hasselt blijft bovenaan meedraaien in de eerste nationale. 'De Spor' is momenteel vierde in het klassement, al staan de clubs bovenaan wel heel dicht bij elkaar.

De club heeft grote ambities, dat is al wel geweten. "We hebben uitgesproken dat we binnen de drie jaar naar 1B willen promoveren", vertelde voorzitter Sam Kerkhofs bij Het Nieuwsblad.

Nu heeft de club toch een grote beslissing genomen. "Aangezien we bovenaan meedraaien, gaan wij een licentie-aanvraag indienen. Zelfs als we de licentie niet krijgen, kan het een interessant leertraject zijn."

Veel clubs uit eerste nationale zijn niet zo happig om de stap naar het profvoetbal te zetten. De Pro League heeft afgelopen zomer heel wat nieuwe regels opgesteld in verband met licentievoorwaarden.

Maar verder blijft er ook nog onduidelijkheid over het tv-contract. "Als blijkt dat niet elke wedstrijd in 1B volgend seizoen zal uitgezonden worden, is dat eerder een wapen voor ons om de licentievoorwaarden aan te vallen", besluit Kerkhofs.