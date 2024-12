Vincent Mannaert verbreekt de stilte en laat zich uit over situatie rond bondscoach Tedesco

Hoewel recent naar buiten kwam dat de KBVB besloten had dat Domenico Tedesco en Vincent Mannaert best niet publiekelijk spraken, deed Mannaert dat nu toch.

Het was geen al te best jaar voor Domenico Tedesco en de Rode Duivels. Na een slecht EK deze zomer volgde een nog slechtere Nations League-campagne.

Er wordt al heel wat gesproken over een mogelijk ontslag van bondscoach Domenico Tedesco. "De beslissing over de bondscoach is nog niet genomen", vertelde Mannaert daarover volgens Het Laatste Nieuws.

"Ik heb intussen een aantal gesprekken gehad met Domenico Tedesco. Er zullen geen beslissingen genomen worden in de maand december, misschien ook niet in januari. De reden hiervoor is niet juridisch, zoals ik overal hoor, maar sportief inhoudelijk."

Het kan dus goed zijn dat we in januari nog niet meer weten over de toekomst van Tedesco. "Er is een grondige analyse nodig. En ik wil voortgaan op wat ik zelf ervaar tijdens gesprekken. Ik heb ook met mijn voorganger Frank Vercauteren gesproken."

"Je moet een verhaal horen van beide kanten, vind ik, en dus ook van de bondscoach", gaat Mannaert verder. "Er is altijd een reden waarom iemand wordt aangeworven. Domenico Tedesco is heel goed gestart. Ik zat tegen Duitsland op het puntje van mijn stoel. We zijn al een paar jaar wereldkampioen van kwalificaties, maar vaak loopt het mis in de eindronde. De uitzondering was het WK in Rusland in 2018. Dat is een topic dat voldoende aandacht en tijd vraagt."