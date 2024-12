📷 "Deze week nog nieuwe ploeg": Volgende spelers van Deinze vinden onderdak

Na het faillissement van SK Deinze zijn heel wat spelers op zoek naar een nieuwe werkgever. Dat geldt ook voor Guillaume De Schryver en Denis Prychynenko.

ACA Football Partners draaide bij de start van het nieuwe seizoen de geldkraan dicht bij Deinze. Een overname moest de oplossing worden, maar dat liep eventjes anders.

“Tijdens de voorbereiding in juli vingen we reeds signalen op dat er iets gaande was”, geeft Guillaume De Schryver toe op kw.be. “Dat de ACA Holding door torenhoge schulden de club zou verkopen. We bleven ons op het voetbal focussen of waar we voor betaald werden. Dat deden ze toen nog.”

Er kwam echter een oplossing met AAD Invest Group die de club overnam. “We waren daar uiteraard zeer blij mee. Maar we wisten niet dat het een ‘charlatan’ zou zijn, die ons met valse beloftes zes, zeven weken nog langer deed voetballen.”

Elke week werd beloofd dat de salarissen zouden betaald worden, maar dat gebeurde niet. Toen de maat vol was stopten de spelers met spelen. Het gaat om vier maanden loon die ze niet kregen.

“Je leert dan anders omgaan met geld. Wat ervoor gemakkelijker ging, blijkt nu wat moeilijker te gaan. Met z’n allen moesten we ook op zoek naar een andere werkgever.”

Dat lijkt voor De Schryver ondertussen in orde te komen. “Er waren reeds onderhandelingen met een aantal clubs. Deze week verwacht ik de afronding van een contract bij een nieuwe ploeg, zodat ik een rustige eindejaarsperiode tegemoet kan gaan”, besluit hij.

Lokeren-Temse bereikte vandaag een overeenkomst bereikt met Denis Prychynenko. De 32-jarige centrale verdediger was door het faillissement van KMSK Deinze een vrije speler geworden. Hij tekent op Daknam een contract tot 30 juni 2026 met optie op een extra seizoen.