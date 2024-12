Manu Ferrera richt zich tot de fans en doet boekje open over financiën van huidige bestuur van KAA Gent

Op 9 oktober kondigde KAA Gent het vertrek van Manu Ferrera aan. Nu hij een nieuwe job beet heeft blikt hij nog eens terug op de maanden voor zijn vertrek.

Manu Ferrera heeft een nieuwe job beet. Hij is sportief directeur van RAEC Mons. In oktober stopte hij als hoofd van de jeugdopleiding bij KAA Gent. Normaal zou Ferrera het seizoen nog uitdoen bij de Buffalo’s, maar zover kwam het niet meer.

De ontgoocheling over de gang van zaken bij KAA Gent is nog altijd bijzonder groot. De club verkocht heel wat spelers: Tissoudali, de Sart, Fofana, Orban, Cuypers.

“Als ik de cijfers mag geloven die her en der gepubliceerd worden, voor 85 miljoen euro verkocht, tegenover 20 miljoen euro voor binnenkomende transfers”, zegt Ferrera aan La Capitale. “Dit zijn de keuzes van de nieuwe bazen.”

Op die manier heeft de nieuwe eigenaar Sam Baro, die 31 miljoen euro betaalde voor de club, zijn investering al meer dan terugverdiend. “Zo is de club echt onthoofd”, gaat Ferrera verder.

Meer zelfs. “Zo is Vanhaezebrouck misschien wel de titel ontzegd door alles, of bijna alles, te verkopen in de winter van 2024, toen de ploeg in de top 3 stond.”

Ferrera heeft dan ook een duidelijke boodschap. “Hoe lang zullen de fans nog accepteren dat hun club niet langer in de top zit, maar in de subtop? Mannen als Louwagie, De Witte, Vanhaezebrouck, mijn broer Emilio en ikzelf zijn van de ene op de andere dag vervangen.Ik denk dat het oude team het niet zo slecht deed als de nieuwe eigenaar voor meer dan 80 miljoen euro kon verkopen.”