🎥 "Rubbish": zelfs BBC lacht (onbedoeld) met Manchester United, Everton helpt grote concurrent

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niet enkel in België worden deze week wedstrijden gespeeld op het scherpst van de snee, dat is ook het geval in Engeland. En daar gaat het van kwaad naar erger voor Manchester United.

Chelsea trok naar Everton voor een pittig duel. In Liverpool werd in Goodison Park niet gescoord, waardoor Everton mogelijk de grote concurrent Liverpool wat steviger aan de leiding kan gaan brengen. Orel Mangala speelde de hele match. Ook in het duel tussen Fulham en Southampton werd niet gescoord. Timothy Castagne hield zo de nul met zijn team, al schieten ze er in het klassement niet al te veel mee op na de match tegen de hekkensluiter. United blijft maar verliezen In Leicester City tegen Wolverhampton werd wel gescoord, want Guedes, Gomes en Cunha zorgden al bij de rust voor een 0-3 voorsprong. Die werd na de rust niet meer weggegeven. Wout Faes viel bij de thuisploeg in na de rust. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door James Hayes (@hayz76) Eenzelfde uitslag in Manchester United - Bournemouth, waardoor de crisis bij The Mancunians totaal is. Huijsen, Kluivert en Semenyo zorgden voor de pijnlijke avond voor Manchester United. Die staan nog steeds maar dertiende in de stand en ook onder de nieuwe coach is er niet meteen beterschap merkbaar. Zelfs bij de BBC maakten ze vorige week al een pijnlijk foutje - al werd het een goede grap die ondertussen viraal gaat. 22/12/2024 15:00 Everton - Chelsea 0-0 22/12/2024 15:00 Manchester United - Bournemouth 0-3 22/12/2024 15:00 Fulham - Southampton 0-0 22/12/2024 15:00 Leicester City - Wolverhampton 0-3 22/12/2024 17:30 Tottenham - Liverpool FC 1-3