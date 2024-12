Dan krijg je dit! Italiaanse voetbalbond gaat ingrijpen na fascistische groet na goal kleinzoon Mussolini

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) is een onderzoek gestart naar het gedrag van supporters van tweedeklasser SS Juve Stabia.

Tijdens een wedstrijd op zondag leken fans een doelpunt van Romano Floriani Mussolini, de achterkleinzoon van fascistisch leider Benito Mussolini, met een fascistische groet te vieren. De zaak wordt onderzocht en videomateriaal zal worden voorgelegd aan de sportrechter van Serie B.

Romano Floriani Mussolini scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Cesena de winnende treffer. Het was niet alleen zijn eerste doelpunt voor Juve Stabia, maar ook zijn eerste goal als profvoetballer. Hij vierde zijn moment door een veelvoorkomend gebaar te maken: een wijsvinger op de lippen, bedoeld om criticasters het zwijgen op te leggen.

Het incident kreeg veel aandacht door beelden op sociale media. Daarop is te zien hoe fans van Juve Stabia herhaaldelijk “Mussolini” scanderen na het doelpunt. Daarbij lijkt een deel van de supporters een fascistische groet te brengen door hun armen in de lucht te steken. Deze beelden zorgden voor brede verontwaardiging en leidden tot het onderzoek.

Romano Floriani Mussolini is een zoon van Alessandra Mussolini, de kleindochter van Benito Mussolini, die in 1919 de eerste fascistische militie oprichtte. Hoewel Romano zelf weinig ophef lijkt te willen maken rond zijn familienaam, blijft de link met zijn grootvader gevoelig in Italië, waar fascistische symboliek verboden is.

De FIGC neemt het incident serieus en benadrukt het belang van passende maatregelen tegen discriminerend of onwettig gedrag in stadions. De uitkomst van het onderzoek kan leiden tot sancties tegen Juve Stabia of haar supporters.