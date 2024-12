Hoe zullen ze dit oplossen? Serieuze domper voor Club Brugge met oog op laatste wedstrijd van het jaar

Club Brugge neemt het donderdag in de laatste wedstrijd van het jaar 2024 op tegen Westerlo. Twee belangrijke spelers zijn twijfelachtig.

Club Brugge, regerend Belgisch kampioen en momenteel bezig aan een mooie campagne in de Champions League, heeft opnieuw een jaar vol spanning en succes achter de rug.

Blauw-zwart staat momenteel tweede in de Jupiler Pro League na leider KRC Genk. Ze hopen 2024 met een overwinning af te sluiten deze donderdag tegen Westerlo.

Alleen zal Club Brugge het naar alle waarschijnlijkheid zonder Maxim De Cuyper en Joaquin Seys moeten doen. Beide full-backs zijn twijfelgevallen, volgens Het Nieuwsblad.

Seys heeft last van hamstringproblemen en was al twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Union afgelopen zondag. Hij begon, maar werd vervangen in de rust.

De Cuyper was afwezig tegen Union vanwege pijn aan de achillespees. Hem te vroeg weer inzetten zou een groot risico zijn. Eerst had hij problemen aan één achillespees, maar nu heeft hij last van beide.